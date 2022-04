Μάντσεστερ Σίτι: Οι Άγγλοι γράφουν για συμφωνία με τον Χάαλαντ

Έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι «πολίτες» είναι έτοιμοι να κάνουν τη μεταγραφή της χρονιάς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην Αγγλία, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε δεκτές τις απαιτήσεις του Νορβηγού επιθετικού και θα τον κάνει δικό της.

Μάλιστα η συμφωνία προβλέπει ποσό-ρεκόρ για το συμβόλαιο του Νορβηγού επιθετικού. Σύμφωνα με τη Daily Mail η Σίτι προσφέρει στον Χάαλαντ συμβόλαιο ύψος 500.000 λιρών την εβδομάδα.

Αυτό θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην Premier League. Ο 21χρονος επιθετικός έχει φέτος 18 γκολ και 8 ασίστ σε 20 συμμετοχές στη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

EXCLUSIVE

– Manchester City agree terms with Erling Haaland’s representatives

– Clause set to be triggered following significant step forward

– Move likely go through in next week or so.

Story: https://t.co/xNDAuD4IKT#mcfc

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) April 18, 2022