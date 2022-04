Βασίλης Σπανούλης: Γίνεται επίσημα «θρύλος» της Ευρωλίγκας

Στον πάνθεον της Ευρωλίγκας θα μπει επίσημα ο Βασίλης Σπανούλης τη Μεγάλη Τετάρτη όπως ανακοίνωσε η διοργάνωση.

Ο 39χρονος πρώην μπασκετμπολίστας αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2021. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωλίγκα, ο Βασίλης Σπανούλης θα συμπεριληφθεί στους «θρύλους» της διοργάνωσης.

Στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται ήδη ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ραμούνας Σισκάουσκας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μιρσάντ Τουρσκάν και ο Φελίπε Ρέγιες.

Ο «Kill Bill» κατέκτησε το τρόπαιο της Ευρωλίγκας τρεις φορές και αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης και στα τρία final-4 που πανηγύρισε τον τίτλο. Αναδείχτηκε μία φορά MVP της κανονικής διάρκειας το 2013.

Ο Βασίλης Σπανούλης συμπεριλήφθηκε τρεις φορές στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης και πέντε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Ο «Kill Bill» είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και δεύτερος στις ασίστ.

Three-time continental champion, Final Four MVP, and EuroLeague All-Decade player…🏆

Vassilis Spanoulis will become the newest Euroleague Basketball Legend tomorrow!🐐#EveryGameMatters pic.twitter.com/KNLBZuCjCf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 19, 2022