Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: Η Μπάγερν θέλει 40 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του

Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φαίνεται ότι είναι η Μπάγερν Μονάχου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Kicker» οι Βαυαροί φέρεται θα ζητούν ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την αποδέσμευση του Πολωνού επιθετικού.

Ο 33χρονος επιθετικός είναι στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα. Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι λήγει το καλοκαίρι του 2023 και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις ανθρώπων του συλλόγου, θα γίνει προσπάθεια για ανανέωσή του.

Όπως είπε μάλιστα και ο πρόεδρος, Χέρμπερτ Χάινερ έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Η μεγάλη διαφωνία έγκειται στον χρόνο ανανέωσης αφού η ομάδα επιθυμεί ο παίκτης να υπογράψει συμβόλαιο μονετούς διάρκειας. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή θέλει διετή ανανέωση.

☎ OJO!@kicker are reporting today that “Robert Lewandowski’s departure from Bayern Munich is possible”❗ – if Bayern receive a “transfer fee of €40m upwards”.

“The club rejects a contract extension – probably by at least 2 years – for a higher salary”. pic.twitter.com/GpV8woZIbX

— Alex Truica (@AlexTruica) April 19, 2022