Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μπρούνο Φερνάντες ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς

Ο Μπρούνο Φερνάντες ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ήττα από τη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με 4-0 σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 30η αγωνιστική της Premier League. Ο Πορτογάλος μέσος σημείωσε ότι ο κυριότερος λόγος για την ήττα είναι η έλλειψη κινήτρου για την ομάδα του.

«Είναι ένα κακό αποτέλεσμα ξανά, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Η Λίβερπουλ παλεύει για τον τίτλο και εμείς δεν έχουμε κάτι για να παλέψουμε. Αυτή είναι η διαφορά» σημείωσε αρχικά ο Μπρούνο Φερνάντες.

«Είναι προφανές πως ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας. Δεν θα είναι ποτέ αρκετό αλλά είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Οι οπαδοί μας δεν αξίζουν τον τρόπο που παίζουμε, αξίζουν πολύ περισσότερα από εμάς. Ο τρόπος που μας υποστηρίζουν μέχρι το τέλος, το ότι μένουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για να μας χειροκροτήσουν, δείχνει πως αξίζουν πολλά περισσότερα» πρόσθεσε ο Πορτογάλος.

«Θα πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας οι παίκτες αλλά αυτά που θα ειπωθούν, πρέπει να μείνουν εντός των αποδυτηρίων. Τώρα το ματς έχει τελειώσει και δεν έχουμε πολλά να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε αμέσως το επόμενο ματς που θα είναι και αυτό σκληρό (σ.σ. κόντρα στην Άρσεναλ). Θα πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, από την κορυφή μέχρι τα νύχια και να δούμε τι πάει στραβά» κατέληξε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Man United’s Bruno Fernandes has ‘apologised’ to the clubs fans after their 4-0 defeat to Liverpool 👇 pic.twitter.com/5tVRWHm9ww

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2022