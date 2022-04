Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την απώλεια του νεογέννητου γιου του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι με αντίπαλο τη Λίβερπουλ μετά την τραγικό χαμό του παιδιού. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τα βράδυ της Δευτέρας, ένα από τα δίδυμα που κυοφορούσε η σύντροφός του δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση προκάλεσε σοκ σε όλον τον κόσμο. Στο 7ο λεπτό του ντέρμπι του Άνφιλντ οι οπαδοί της Λίβερπουλ χειροκρότησαν εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους στον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Cristiano Ronaldo returns to Man Utd training ground following tragic death of baby sonhttps://t.co/IAzs3ujVSH pic.twitter.com/tVHXTwfIe6

