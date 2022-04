Formula 1: Στη Ferrari μέχρι το 2024 ο Κάρλος Σάινθ

Με το μονοθέσιο της Ferrari θα αγωνίζεται μέχρι το 2024 ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός ανανέωσε το συμβόλαιό του μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου με τη Scuderia Ferrari. Πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα να αγωνιστώ και έναν χρόνο μετά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το να φοράω το αγωνιστικό κοστούμι και να εκπροσωπεις αυτήν την ομάδα είναι μοναδικό και ασύγκριτο» είπε ο Κάρλος Σάινθ.

«Αισθάνομαι ενδυναμωμένος από την ανανέωση που δείχνει την εμπιστοσύνη σε μένα. Ανυπομονώ να μπω στο μονοθέσιο, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη Ferrari και να δώσω στους θαυμαστές της πολλούς λόγους να είναι πανηγυρίζουν. Η F1-75 αποδεικνύεται πρωτοπόρος, κάτι που μπορεί να μου επιτρέψει να κυνηγήσω τους στόχους μου στην πίστα, ξεκινώντας με την πρώτη μου νίκη στη Formula 1» συμπλήρωσε ο Ισπανός.

«Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει τους δύο καλύτερους στη Formula 1 κι έτσι κάθε αγώνες που περνούσαν φαινόταν απολύτως φυσιολογική η επέκταση του συμβολαίου του Κάρλος διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα και τη συνέχεια. Όσο καιρό είναι στην ομάδα έχει αποδείξει ότι έχει το ταλέντο που περιμέναμε από αυτόν, φέρνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα και αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες.

Έξω από το μονοθέσιο, είναι ένας σκληρά εργαζόμενος με μάτι και στην παραμικρή λεπτομέρεια, κάτι που έχει βοηθήσει όλο το γκρουπ να βελτιωθεί και να προοδεύσει. Μαζί, μπορούμε να έχουμε υψηλούς στόχους και είμαι σίγουρος ότι, μαζί με τον Σαρλ (σ.σ Λεκλέρκ), μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του θρύλου της Ferrari και θα γράψει νέα κεφάλαια στην ιστορία της ομάδας μας» είπε ο Ματία Μπινότο, επικεφαλής της Ferrari.

𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗦 ✍️

Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years 🌶 https://t.co/kxu4MmSlWT#essereFerrari 🔴 #Sainz2024 pic.twitter.com/0ONJCJYm6Y

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 21, 2022