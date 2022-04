Η Σερένα Γουίλιαμς και ο Λιούις Χάμιλτον στους υποψήφιους αγοραστές της Τσέλσι

Η τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς και ο οδηγός της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον είναι ανάμεσα στους υποψήφιους αγοραστές της Τσέλσι.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Skysports οι δύο διάσημοι αθλητές είναι μέσα στο σχήμα επενδυτών με επικεφαλής τον Σερ Μάρτιν Μπρότον, πρώην πρόεδρο της Λίβερπουλ και τις British Airways. Πηγές κόντα στο επιχειρηματικό σχήμα ανέφεραν ότι ο οδηγός της Formula και η τενίστρια είναι τα πιο διάσημα μέλη από τις τρεις εναπομείνασες κοινοπραξίες.

Εκτιμάται ότι αμφότεροι έχουν προσφέρει γύρω στις 10 εκατομμύρια λίρες. Τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και η Σερένα Γουίλιαμς έχει παρελθόν από οικονομικές επενδύσεις που έχουν κάνει.

Ωστόσο, η είσοδος του οδηγού της Mercedes στο επενδυτικό σχήμα για την Τσέλσι προκαλεί έκπληξη αφού είναι οπαδός της Άρσεναλ. Πηγές κοντά στον επενδυτικό όμιλο αναφέρουν ότι οι δύο αθλητές μπήκαν λόγω του σημαντικού brand name που έχουν δημιουργήσει.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση που διάσημοι αθλητές επενδύουν σε ομάδες της Premier League. Ξεχωρίζει βέβαια το παράδειγμα του Λεμπρόν Τζέιμς που είναι μικρομέτοχος στη Λίβερπουλ.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ⬇pic.twitter.com/CXqs0kEdBw

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 21, 2022