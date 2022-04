Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ

Στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ θα βρίσκεται ο Έρικ Τεν Χαγκ με τους «κόκκινους διαβόλους» να ανακοινώνουν την πρόσληψή του.

Ο Ολλανδός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025 με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Θα έχει βοηθός του τον Μίτσελ φαν ντερ Γκάαγκ.

Ο 52χρονος τεχνικός ήταν το φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών απέμενε μόνο η ανακοίνωση. Αυτή την στιγμή η ομάδα του Μάντσεστερ είναι στην έκτη θέση του πρωταθλήματος με 54 βαθμούς.

«Είναι μεγάλη τιμή η πρόσληψή μου ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση που έχω μπροστά μου» σημείωσε ο Τεν Χαγκ στις πρώτες του δηλώσεις. «Ξέρω την ιστορία της ομάδας και το πάθος των οπαδών της και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα δημιουργήσουμε μία ομάδα που θα φέρει τις επιτυχίες που της αξίζουν.

Είναι δύσκολο που αφήνω τον Άγιαξ μετά από τόσα υπέροχα χρόνια. Θέλω να διαβεβαιώσω τους οπαδούς ότι ο στόχος μου είναι να τελειώσουμε το σεζόν όσο πιο επιτυχημένα γίνεται πριν αναλάβω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🇳🇱👔

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022