UEFA: Δικαστική νίκη κόντρα στη European Super League

Η UEFA κέρδισε μία δικαστική μάχη ενάντια στη European Super League ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές κυρώσεις.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Marca» η δικαστής Σοφία Χιλ Γκαρσία, επικεφαλής του Εμπορικού Δικαστηρίου στη Μαδρίτη αποφάσισε υπέρ της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Η δικαστής θεωρεί ότι «οι δρώντες εταίροι και οι εταιρείες είναι ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα και κατά τον χρόνο ανάπτυξης του έργου, οι παρεμβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών οντοτήτων, γνώριζαν άριστα τις πιθανές συνέπειες, που δεν εμπόδισαν την υιοθέτηση δεσμεύσεων χρηματοδότησης, οι οποίες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν παρεμποδίζονται από κυρώσεις».

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για ενδεχόμενη τιμωρία της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ και της Γιουβέντους. Οι τρεις αυτές ομάδες εξακολουθούν να πιστεύουν στη European Super League και δεν την έχουν εγκαταλείψει.

Τον Ιούλιο του 2021, δικαστήριο της Μαδρίτης είχε δικαιώσει τις τρεις ομάδες και είχε υποχρεώσει την UEFA να σταματήσει κάθε ενέργεια εναντίον τους.

