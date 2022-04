Ευρωλίγκα: Ο Μπράντον Ντέιβις MVP των πρώτων αγώνων των πλέι οφ

Ο Μπράντον Ντέιβιτς της Μπαρτσελόνα αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης των πρώτων αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας.

Ο σέντερ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σημείωσε 19 πόντους (6/9 δίποντα, 7/10 βολές) και είχε 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 8 κερδισμένα φάουλ. Ο Ντέιβις συγκέντρωσε 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αμερικανός σέντερ αναδείχτηκε MVP της αγωνιστικής για πέμπτη φορά συνολικά στην καριέρα του και δεύτερη φέτος. Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 77-67 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο final-4 της Ευρωλίγκας.

Τον Ντέιβις ακολούθησαν σε απόδοση, με 21 πόντους έκαστος στο σύστημα αξιολόγησης οι Φαμπιάν Κοσέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Σκότι Ουίλμπεκιν της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Από 18 πόντους συγκέντρωσαν οι Βλάντιμιρ Λούτσιτς της Μπάγερν, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος της Ρεάλ Μαδρίτης και Ντάντε Έξουμ της Μπαρτσελόνα.

Making an impression to help @FCBbasket start the series 1-0 💪 @Brandon_Davies0 was in impressive form, and is named MVP of Game One of the Playoffs

‘MVP of the Playoffs’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/FQHpxqE78d

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2022