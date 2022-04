Χάρι Μαγκουάιρ: Δέχτηκε απειλές για βόμβα

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ δέχθηκε τηλεφώνημα για βόμβα στο σπίτι του, γεγονός που κινητοποίησε την τοπική αστυνομία.

Ο Άγγλος αμυντικός ήταν σπίτι του με τη σύντροφό του και τα δύο τους παιδιά όταν έγινε αποδέκτης του απειλητικού μηνύματος.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, ο Χάρι δέχθηκε σοβαρή απειλή στο σπίτι όπου μένει με την οικογένειά του. Η ασφάλεια της οικογένειάς του και των γύρω του είναι προφανώς η νούμερο ένα προτεραιότητα του Χάρι» ανέφερε εκπρόσωπος του Μαγκουάιρ. «Θα συνεχίσει να προετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα κανονικά και δεν θα σχολιάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του 29χρονου αμυντικού σημειώνοντας ότι η αστυνομία «εξετάζει το θέμα».

Ο Άγγλος διεθνής έγινε δέκτης σφοδρής κριτικής μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο πρόσφατο ντέρμπι του Άνφιλντ.

BREAKING: Harry Maguire has received a bomb threat to his home in the last 24 hours. pic.twitter.com/t9kwQooWUR

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2022