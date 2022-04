Κολύμβηση: Τιμωρήθηκε λόγω Πούτιν ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Εβγκένι Ρίλοφ

Με αγωνιστικό αποκλεισμό 9 μηνών τιμωρήθηκε ο Ρώσος κολυμβητής, Εβγκένι Ρίλοφ επειδή συμμετείχε σε συγκέντρωση υποστήριξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ρώσος, χρυσός Ολυμπιονίκης στα 100 και τα 200 μέτρα ύπτιο, ήταν μεταξύ των αθλητών που ήταν παρόντες σε εκδήλωση που διοργάνωσε τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Ρίλοφ παρέλασε με τα μετάλλιά του και το γράμμα «Ζ» (φερόμενο σύμβολο της εισβολής στην Ουκρανία) στη στολή του.

Η παγκόσμια ομοσπονδία τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι η απόφαση για τον αποκλεισμό του Ρίλοφ ήρθε «μετά την παρουσία και τη συμπεριφορά του κ. Ρίλοφ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Λουζνίκι στη Μόσχα». Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ρίλοφ δε θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης που θα γίνει 18 Ιουνίου με 3 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι ο Εβγκένι Ρίλοφ έχασε και τη χορηγία της εταιρείας Speedo λόγω της παρουσίας του στο στάδιο Λουζνίκι. Ο Ρώσος κολυμβητής δεν έχει αντιδράσει ακόμη επίσημα.

