Κριστιάνο Ρονάλντο: Διαθέσιμος για το ματς με την Άρσεναλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε στη διάθεση του Ραλφ Ράνγκνικ για τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ για την 30η αγωνιστική. Ο νεογέννητος γιος του 37χρονου ποδοσφαιριστή δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή όπως γνωστοποίησε ο ίδιος το βράδυ της Δευτέρας.

Η είδηση προκάλεσε σοκ σε όλον τον κόσμο. Οι φίλοι της Λίβερπουλ χειροκρότησαν μαζικά στο 7ο λεπτό του ντέρμπι δείχνοντας τη συμπαράστασή τους προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην έκτη θέση της Premier League με 54 βαθμούς σε 33 αγώνες. Η Άρσεναλ έχει τρεις βαθμούς περισσότερους έχοντας δώσει 32 αγώνες.

Ralf Rangnick says that Cristiano Ronaldo will be available for Manchester United’s game against Arsenal on Saturday pic.twitter.com/fNVMgyKOPv

— B/R Football (@brfootball) April 22, 2022