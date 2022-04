Μαρία Σάκκαρη: Δύσκολη κλήρωση στο τουρνουά της Μαδρίτης

Στην πλευρά της Ίγκα Σβιόντεκ κληρώθηκε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που εγκατέλειψε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω αδιαθεσίας στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Στουτγκάρδης, είναι πιθανό να αναμετρηθεί με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στα ημιτελικά του 1000αριού τουρνουά.

Η Σάκκαρη είχε όμως πολύ δύσκολο έργο μέχρι να φτάσει μέχρι την τετράδα. Στο πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Μάντισον Κις, φιναλίστ του US Open το 2017.

Αν η Σάκκαρη προκριθεί, στον δεύτερο θα γύρο θα τεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη φιναλίστ του περσινού US Open, Λέιλα Φερνάντες και την Ντάρια Κασάτκινα. Στη φάση των «16» ενδέχεται να πέσει πάνω στη Ναόμι Οσάκα, πρώην Νο.1 και νικήτρια 4 Grand Slam τίτλων.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Μουγουρούθα

Σάκκαρη-Κόλινς

Σαμπαλένκα-Πλίσκοβα

Μπαντόσα-Ζαμπέρ

The most tantalising first-round clashes 💥

🇪🇸 Muguruza vs 🇦🇺 Tomljanovic

🇬🇷 Sakkari vs 🇺🇸 Keys

🇨🇦 Fernandez vs Kasatkina

🇪🇸 Sorribes vs Pavlyuchenkova

🇨🇦 Andreescu vs 🇺🇸 Riske

🇪🇸 Parrizas vs 🇷🇴 Cirstea

Sabalenka vs 🇺🇸 Anisimova

🇪🇸 Badosa vs Kudermetova@WTA | #MMOPEN pic.twitter.com/vfU1wIV7nK

