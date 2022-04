Τζόρτζιο Κιελίνι: Αποχωρεί από την Εθνική Ιταλίας

Την αποχώρησή του από την Εθνική Ιταλίας στο ματς με αντίπαλο την Αργεντινή ανακοίνωσε ο Τζόρτζιο Κιελίνι.

Ο πολύπειρος αμυντικός θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της «Σκουάντρα Ατζούρα» τον Ιούνιο στο Γουέμπλεϊ. «Θα πω ‘’αντίο’’ στην εθνική ομάδα στο Γουέμπλεϊ, εκεί που έζησα την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος» είπε ο Κιελίνι μετά το τέλος του αγώνα της Γιουβέντους με τη Σασουόλο.

Το ματς της Ιταλίας με την Αργεντινή θα είναι ένα άτυπο σούπερ καπ ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πρωταθλήτρια Νοτίου Αμερικής. Σημειώνεται ότι η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Κιελίνι έκανε ντεμπούτο στην Εθνική Ιταλίας το 2004. Έγινε βασικό στέλεχος της «Σκουάντρα Ατζούρα» το 2006 μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Γερμανίας.

Πραγματοποίησε 116 συμμετοχές σκοράροντας 8 γκολ. Έπαιξε σε έξι διεθνείς διοργανώσεις και ήταν βασικός στέλεχος στην κατάκτηση του Euro, το καλοκαίρι του 2021.

Αποτέλεσε δίδυμο με τον Λεονάρντο Μπονούτσι. Ο Κιελίνι αποχωρεί από την Εθνική Ιταλίας, όντας πέμπτος σε συμμετοχές πίσω από τον Μπουφόν, τον Καναβάρο, τον Μαλντίνι και τον Ντε Ρόσι.

