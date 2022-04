Νόβακ Τζόκοβιτς: Κανονικά στο Wimbledon

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Wimbledon.

Οι περιορισμοί λόγω του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αρχίσει και χαλαρώνουν. Αυτό σημαίνει ότι στο θρυλικό major θα γίνουν δεκτοί και τενίστες που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, όπως ο Σέρβος.

Ο Τζόκοβιτς, κάτοχος 20 Grand Slam τίτλων, δεν αγωνίστηκε στο Αυστραλιανό Όπεν. Η βίζα του κορυφαίου τενίστας του κόσμου δεν έγινε δεκτή αφού ήταν ανεμβολίαστος και δε μπόρεσε να λάβει μέρος σε μία υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι διοργανωτές του Wimbledon, ο Σέρβος θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά στο φημισμένο τουρνουά του γρασιδιού. Έτσι θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρσι κόντρα στον Ματέο Μπερετίνι.

Ο Τζόκοβιτς, μετά από σχεδόν δίμηνη αποχή προσπαθεί να επανέλθει στην καλή του κατάσταση. Ο Σέρβος αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Masters του Μόντε Κάρλο από τον Νταβίντοβιτς – Φοκίνα.

Το τουρνουά αυτό σηματοδότησε και την επιστροφή στις μεγάλες διοργανώσεις τένις. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε την προηγούμενη μέχρι τον τελικό του τουρνουά του Βελιγραδίου αλλά ηττήθηκε από τον Ρούμπλεφ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νο.1 τενίστας του κόσμου εξέφρασε την αντίθεσή του στον αποκλεισμό των Ρώσων και των Λευκορώσων από το Wimbledon. «Πάντα θα καταδικάζω τον πόλεμο, επειδή είμαι ο ίδιος παιδί του πολέμου. Αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την απόφαση των διοργανωτών, νομίζω ότι είναι τρελή» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

