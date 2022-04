Τένις: Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Μαδρίτης το Νο.1 του κόσμου

Η Ίγκα Σβιόντεκ, κορυφαία τενίστρια του κόσμου απέσυρε τη συμμετοχή της από το Masters της Μαδρίτης.

Η Πολωνή τενίστρια δε θα αγωνιστεί στο 1000άρι τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας λόγω προβλήματος τραυματισμού στον δεξιό ώμο.

Η Σβιόντεκ μετρούσε 23 διαδοχικές νίκες στο tour. Η 20χρονη Πολωνή ήταν σε δαιμονιώδη κατάσταση έχοντας κατακτήσει τέσσερις σερί τίτλους.

Οι τρεις από αυτοί ήταν σε τουρνουά Masters. Η Σβιόντεκ ήταν στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τη Μαρία Σάκκαρη, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει στα ημιτελικά.

