Μάντσεστερ Σίτι: Οπαδός της πέταξε πίτα στο γήπεδο και απολύθηκε

Ακριβά πλήρωσε τις πράξεις του ένας οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι. Ο 30χρονος ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των επεισοδίων στον επαναληπτικό με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Έτιχαντ.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για τη φάση των 16 του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Σίτι νίκησε με 5-0 στο πρώτο ματς και σφράγισε την πρόκριση μετά το 0-0 στην έδρα της.

Στον αγώνα του Μάντσεστερ σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Οι οπαδοί εκτόξευσαν αντικείμενα με αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο τραυματισμοί.

Ο Άαρον Τζόνσον ήταν μέσα στα πρόσωπα που συμμετείχαν στα επεισόδια. Ο 30χρονος, σεφ στο επάγγελμα, κατηγορείται από πέταξε μία πίτα και ένα ποτήρι με μπίρα στους αντίπαλους οπαδούς.

Δεν άργησε να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Ο 30χρονος έχασε τη δουλειά του και βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Στο δικαστήριο που έγινε στη συνέχεια κρίθηκε ένοχος, του επιβλήθηκε πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου σε γήπεδο για τρία χρόνια.

Man City fan loses job after hurling PIE that hit him in the face during Champions League match https://t.co/P3G3lJ4j0n

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) April 27, 2022