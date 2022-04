Premier League: Ορίστηκαν οι τελευταίοι αγώνες της Σίτι και της Λίβερπουλ

Η Premier League ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των αγώνων της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ που δεν είχαν οριστεί.

Η μάχη για την κατάκτηση της κορυφής έχει ανάψει για τα καλά. Απομένουν πέντε αγωνιστικές μέχρι το τέλος και η Μάντσεστερ Σίτι είναι στην πρώτη θέση με 80 βαθμούς. Ακολουθεί η Λίβερπουλ με 79.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, η Μάντσεστερ Σίτι θα κοντράριστει εκτός έδρας με τη Γουλβς στις 11 Μαΐου. Το ματς είχε αναβληθεί λόγου του ημιτελικού του Κυπέλλου.

Ο τελικός του Κυπέλλου στις 14 Μαΐου οδήγησε στη μετακίνηση και του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον. Ο αγώνας θα γίνει στις 17 Μαΐου.

Το πρόγραμμα της Σίτι

Το πρόγραμμα της Λίβερπουλ

