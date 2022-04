Ίντερ: Πάει για το κόλπο γκρόσο με Ντιμπάλα

Έτοιμη να καταθέσει πρόταση στον Πάολο Ντιμπάλα είναι η Ίντερ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport» οι πρωταθλητές Ιταλίας είναι σε θέση εκκίνησης για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ οι «νερατζούρι» είναι έτοιμοι να προσφέρουν συμβόλαιο με ετήσεις απολαβές 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 7,5 με 8 εκατομμύρια τον χρόνο. Η «Gazzetta dello sport» αναφέρει ότι η ομάδα του Μιλάνου είναι σε συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Πάολο Ντιμπάλα διανύει τις τελευταίες εβδομάδες του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους. Οι δύο πλευρές έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά δε βρέθηκε κοινό σημείο και ο ποδοσφαιριστής θα μείνει ελεύθερος.

Ο Ντιμπάλα μεταγράφηκε στη Γιουβέντους από την Παλέρμο το 2015. Με την ομάδα του Τορίνου, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει μέχρι σήμερα 288 συμμετοχές και έχει πετύχει 114 γκολ έχοντας και 48 ασίστ.

Με τη φανέλα της Γιουβέντους έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα. Συμμετείχε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2017.

