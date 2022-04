NBA: Δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ ο Τανούλης

Ελληνικό χρώμα θα έχει το φετινό ντραφτ του NBA με τον Γιώργο Τανούλη να είναι μεταξύ των υποψήφιων.

Ο ταλαντούχος φόργουορντ του Προμηθέα δήλωσε συμμετοχή στη διαδικασία που θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου. Ο Τανούλης έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί μέχρι τις 13 Ιουνίου.

Ο Τανούλης έχει 3,6 πόντους και 1,4 ριμπάουντ μέσο όρο στο φετινό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λίγκας στο φετινό ντραφτ, έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 283 παίκτες. Οι 247 προέρχονται από κολέγια και οι 36 είναι από χώρες εκτός ΗΠΑ. Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι κι αυτά των Στραζέλ της Βιλερμπάν και Σπανιόλο της Κρεμόνα.

The 2022 NBA draft early-entry list was released last night. 283 players – 247 players from colleges and 36 international players – declared. That number is way down from 2021, which had 353 players – 296 players from colleges and 57 internationals. https://t.co/ODKgYR7tK7

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 27, 2022