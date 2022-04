Γκάφα με τον «θάνατο» του διάσημου ατζέντη, Μίνο Ραϊόλα

Όπως μετέδωσαν τα μεγαλύτερα αθλητικά ΜΜΕ του κόσμου, ο Ιταλός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Μάλιστα η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατό του.

Ανάρτηση που έγινε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν νεκρό.

«Με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, φαίνεται ότι έχω την ικανότητα και ν’ αναστηθώ» ανέφερε ο διάσημος ποδοσφαιρικός ατζέντης.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

