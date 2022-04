Λίβερπουλ: Ο Κλοπ υπέγραψε νέο συμβόλαιο σύμφωνα με δημοσιεύματα

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου τύπου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The athletic» ο Γερμανός προπονητής ανανέωσε τη συνεργασίας του με τους «Reds» για δύο ακόμη χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ τουλάχιστον μέχρι το 2026.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι το 2024. Ο Γερμανός, κατά το παρελθόν είχε αναφέρει ότι τότε θα ήταν η τελευταία του χρονιά στην ομάδα του Λίβερπουλ.

Ο Κλοπ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το 2015. Την πρώτη του χρονιά, οι «Reds» έπαιξαν στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ όπου και ηττήθηκαν από τη Σεβίλλη. Με τον Γερμανό στο τιμόνι η Λίβερπουλ κατέκτησε μεταξύ άλλων το Τσάμπιονς Λιγκ το 2019 και την επόμενη σεζόν έφτασε στην κορυφή της Premier League σπάζοντας την «κατάρα» 30 ετών.

Φέτος, η Λίβερπουλ έχει ήδη κατακτήσει το Λιγκ και είναι στον τελικό του Κυπέλλου. Οι «Reds» είναι έναν βαθμό πίσω από τη Σίτι στο πρωτάθλημα ενώ επιβλήθηκαν με 2-0 της Βιγιαρεάλ στον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ έχοντας το πάνω χέρι για την πρόκριση.

