Τσέλσι: Νέα προσφορά για την εξαγορά της από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά της Τσέλσι.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Ineos μπήκε στη διεκδίκηση του συλλόγου από το Λονδίνο δύο εβδομάδες μετά το τέλος της διορίας για προσφορές.

«Καταθέσαμε προσφορά το πρωί» είπε ο Ράτκλιφ στους Times. «Είμαστε η μόνη βρετανική προσφορά. Το κίνητρό μας είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές κλαμπ στο Λονδίνο. Δεν έχουνμε οικονομικό κίνητρο αφού βγάζουμε λεφτά από άλλες δραστηριότητες» συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας επιβεβαιώνοντας την σχετική είδηση.

Μέχρι σήμερα τρεις κοινοπραξίες έχουν καταθέσει προσφορά για την εξαγορά της Τσέλσι από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Μία από αυτές, με επικεφαλής τον Σερ Μάρτιν Μπρότον, έχεις στις τάξεις της τη Σερένα Γουίλιαμς και τον Λιούις Χάμιλτον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βρετανία ο Ράτκλιφ έχει καταθέσει προσφορά που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια λίρες. Ο 69χρονος επιχειρηματίας μένει μόνιμα στο Μονακό και έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός.

Το 1998 ίδρυσε την Ineos, μία εταιρεία χημικών προϊόντων. Το 2018 ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Μεγάλη Βρετανία με περιουσία πάνω από 20 δισεκατομμύρια λίρες.

Το 2017 εξαγόρασε την ομάδα της Λωζάνης στην Ελβετία. Δύο χρόνια αργότερα απέκτησε τη Νις, γαλλική ομάδα ποδοσφαίρου. Η εταιρεία του, Ineos είναι εκ των βασικών χορηγών στην ομάδα της Mercedes στη Formula 1, το μονοθέσιο της ομάδας οδηγεί ο Λιούις Χάμιλτον που διεκδικεί την Τσέλσι.

