Μπόρις Μπέκερ: Καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση

Σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών καταδικάστηκε ο Μπόρις Μπέκερ για δόλια χρεοκοπία.

Ο νικητής έξι Grand Slam τίτλων και πρώην προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς, κατηγορείται ότι κράτησε κρυφά από τις αρχές τα τρόπαια που είχε κατακτήσει στα τουρνουά του Wimbledon και του Australian Open καθώς και κάποια ακίνητα μεταξύ Λονδίνου και Γερμανίας και περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία.

Ο πρώην τενίστας είχε κριθεί ένοχος πριν από δύο εβδομάδες για τέσσερις κατηγορίες σε δίκη που είχε γίνει στο Λονδίνο. Κινδύνευε μάλιστα με ποινή φυλάκισης επτά ετών.

Ο πρώην τενίστας είχε κηρύξει πτώχευση το 2017. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά μέσα θα εκτίσει τη μισή ποινή του.

Ο Μπόρις Μπέκερ υποστήριξε στο δικαστήριο ότι τα χρηματικά του έπαθλα (περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια) ξοδεύτηκαν σε ένα «ακριβό» διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο, Μπάρμπαρα. Ο δικηγόρος του τόνισε ότι τα οικονομικά του διαχειρίζονταν μία σειρά από σύμβουλοι, γεγονός που έφερε χωρίς τη δική του ευθύνη, τα λάθη στις σχετικές δηλώσεις στις αρμόδιες αρχές.

Ο Μπέκερ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έλαβε 1,13 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση μίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων που είχε στη Γερμανία. Τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν σε επαγγελματικό λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε ως «κουμπαράς» για τα προσωπικά του έξοδα.

Ο πρώην τενίστας κρίθηκε ένοχος για μεταφορά 427 χιλιάδων ευρώ σε 9 παραλήπτες, ανάμεσά τους η πρώτη του σύζυγος, Μπάρμπαρα και η μητέρα του τέταρτου παιδιού του, Λίλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπόρις Μπέκερ έφτασε στο δικαστήριο για να ακούσει την ποινή του φορώντας γραβάτα με το σήμα του Wimbledon. Ο Μπέκερ, είχε μάρτυρες υπεράσπισης τη σύντροφό του Λίλιαν ντε Καρβάλιο Μοντέιρο και τον μεγαλύτερο γιο του, Νόα.

