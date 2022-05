Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Πήρε εξιτήριο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στον πάγκο της Μπολόνια

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ο 53χρονος προπονητής της Μπολόνια νοσηλευόταν εδώ και 34 ημέρες λόγω πιθανής υποτροπής της μυελώδους λευχαιμίας.

Ωστόσο ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε θετικά στις χημειοθεραπείας και οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο Σέρβος προπονητής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο στις 29 Μαρτίου.

Οι παίκτες της Μπολόνια κατά την περίοδο της απουσίας του έκαναν το καθήκον τους και με το παραπάνω σημειώνοντας έξι σερί ματς χωρίς ήττα. Πλέον ο Μιχαΐλοβιτς μετράει αντίστροφα και για την επιστροφή στον πάγκο των «ροσομπλου».

Η Μπολόνια είναι στη 13η θέση του πρωταθλήματος με 43 βαθμούς. Την Κυριακή αναδείχτηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα απέναντι στη Ρόμα. Την προηγούμενη εβδομάδα επιβλήθηκε με 2-1 της Ίντερ σε εξ΄αναβολής αναμέτρηση, ήττα που όπως όλα δείχνουν θα κοστίσει στους «νερατζούρι» το πρωτάθλημα.

Sinisa Mihajlovic was today discharged from Sant’Orsola Hospital and is in good condition.

