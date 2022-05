Τα ταλέντα του παγκόσμιου τένις «έλαμψαν» στο Τατόι

Στο Τατόι, στο τουρνουά «Future Stars Invitational», έλαμψαν τα ταλέντα του παγκόσμιου τένις. Στη διοργάνωση, όπου αγωνίστηκαν 48 αγόρια και κορίτσια έως 12 ετών, έγινε αναφορά από κορυφαία Μέσα, όπως οι New York Times. Φωτ. Myrto Papadopoulos / The New York Times.