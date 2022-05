Μπάγερν Μονάχου: Συνεχίζει μέχρι το 2024 ο Τόμας Μίλερ

Την ανανέωση του συμβολαίου του Τόμας Μίλερ ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής θα μείνει στους Βαυαρούς μέχρι το 2024. Ο Μίλερ αποτελεί μέλος της Μπάγερν από την ηλικία των 10 ετών όταν και εντάχθηκε στις ακαδημίες της.

Έκανε ντεμπούτο το 2008 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 412 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν στη Bundesliga ενώ έχει σημειώσει 137 γκολ. Έχει κατακτήσει 11 πρωταθλήματα με τη Μπάγερν, επίδοση – ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Ήταν ακόμη μέλος της ομάδας της Μπάγερν που κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ το 2013 και το 2020. Τις ίδιες χρονιές κατέκτησε με τους Βαυαρούς το ευρωπαϊκό σούπερ καπ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

«Το κόκκινο είναι και θα παραμείνει το χρώμα μου. Σήμερα υπέγραψα την επέκταση του συμβολαίου μου με την Μπάγερν μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα και αυτοί οι φίλαθλοι είναι το σπίτι μου», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Γερμανός άσος.

«Ο Τόμας Μίλερ είναι ένα είδωλο που έχει το σήμα του κλαμπ στην καρδιά του. Η Μπάγερν χαρακτηριζόταν πάντα από συνέχεια, και ως εκ τούτου είμαστε ευχαριστημένοι που καταφέραμε να επεκτείνουμε το συμβόλαιο αυτού του σημαντικού παίκτη. Είναι κάποιος που αναλαμβάνει την ηγεσία και είναι επίσης σημαντικός χαρακτήρας στα αποδυτήρια με την προσωπικότητά του» σχολίασε ο Όλιβερ Καν, διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν.

Bavarian through and through ❤️🤍@esmuellert_ extends at #FCBayern until 2024 🙌#MiaSanMia #Müllered

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 3, 2022