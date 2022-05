Τσέλσι: Εμπόδιο στην πώλησή της χρέη ύψους 1,6 δις

Δημοσίευμα στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει ότι τα χρέη της Τσέλσι μπαίνουν εμπόδιο στην πώλησή της.

Οι «Times» αναφέρουν ότι ο λονδρέζικος σύλλογος χρωστάει 1,6 δις λίρες στον Ρομάν Αμπράμοβιτς και το ποσό αυτό πρέπει να αποπληρωθεί στον Ρώσο ολιγάρχη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα τα χρήματα αυτά θα δοθούν στην εταιρία Camberley International Investments, μία offshore που εδρεύει στο Τζέρσεϊ και η οποία φέρεται να συνδέεται με τον Αμπράμοβιτς και να είναι πιστωτής της Fordstam Ltd, μητρικής της Τσέλσι. Η πλευρά του Ρώσου υποστηρίζει ότι οι 1,6 δισεκατομμύρια λίρες είχαν δοθεί ως δάνειο.

Σύμφωνα με τους «Times» η Τσέλσι ενημέρωσε την κυβέρνηση και τους υποψήφιους αγοραστές ότι θέλει να αλλάξει ο τρόπος που θα γίνει η αγοραπωλησία του συλλόγου. Έτσι εξέφρασε την επιθυμία να αποπληρωθεί το χρέος.

Η πλευρά του Αμπράμοβιτς υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας δεν του επιτρέπουν να χαρίσει αυτό το ποσό.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε τα λεφτά και να δούμε αν η αποπληρωμή του δανεισμού από την Clearlake (σ.σ. η επενδυτική φίρμα που θα δανείσει το ποσό εξαγοράς στον Μπόλι) θα πάρει την έγκριση της κυβέρνησης. Ζητήσαμε τη βοήθεια μεγάλων ομίλων στον τραπεζικό κόσμο και δεν κατάφεραν να διαπιστώσουν πώς τα 1,6 δισ. δεν θα καταλήξουν είτε στον Αμπράμοβιτς είτε στους ανθρώπους του» ανέφερε στους «Times» πηγή από το περιβάλλον ενός εκ των υποψήφιων αγοραστών.

Σημειώνεται μέσα σε μία από τις κοινοπραξίες για την εξαγορά του συλλόγου από το Λονδίνο είναι η Σερένα Γουίλιαμς και ο Λιούις Χάμιλτον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ο Τοντ Μπέλι ήταν το φαβορί για την αγορά της Τσέλσι.

