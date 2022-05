Δημήτρης Ιτούδης: Κοντά σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε για να αντικαταστήσει τον Αλεξάνταρ Τζόρτζεβιτς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Έλληνας προπονητής είναι κοντά σε συμφωνία με την ομάδα της Τουρκίας για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αλλά η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον οδηγούν στην έξοδο. Θυμίζουμε ότι οι ρωσικές ομάδες αποβλήθηκαν από την Ευρωλίγκα ενώ δεν είναι σίγουρο το μέλλον τους στη διοργάνωση τη νέα σεζόν.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας από το 2014. Με την ομάδα της Ρωσίας κατέκτησε μεταξύ άλλων έξι πρωταθλήματα και δύο Ευρωλίγκες το 2016 και το 2019.

Αν η συμφωνία του Έλληνα προπονητή με την Φενέρμπαχτσε οριστικοποιηθεί, τότε θα είναι η δεύτερη θητεία του στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Ιτούδης ήταν στον πάγκο της Μπάνβιτ τη σεζόν 2013-2014.

