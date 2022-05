Κάρλο Αντσελότι: Η απάντηση ενός υποτιμημένου

Δε θεωρείται όσο επιδραστικός είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν έχει τη δημοφιλία του Γιούργκεν Κλοπ, δεν έχει το προσωνύμιο «Special One» όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο. Όμως έχει πάρει το Τσάμπιονς Λιγκ τρεις φορές, κάτι που έχουν καταφέρει άλλοι δύο προπονητές. Είναι ένας από τους επτά που έχει κατακτήσει το τρόπαιο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής.

Ο Κάρλο Αντσελότι έγινε πριν λίγες μές και τυπικά ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στα πέντε δημοφιλέστερα πρωταθλήματα του κόσμου. Το βράδυ της Τετάρτης έγινε ο πρώτος προπονητής που έφτασε σε πέντε τελικούς Τσάμπιονς Λιγκ.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαΐου απέναντι στη Λίβερπουλ θα κυνηγήσει κάτι που ουδείς προπονητής έχει πετύχει στο παρελθόν: να πάρει τέσσερα Τσάμπιονς Λιγκ.

Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1959 στην πόλη Ρετζιόλι της Ιταλίας. Οι γονείς του είχαν τυροκομείο κι εκείνος έμαθε από μικρός να μαγειρεύει, να αγαπάει το καλό φαγητό αλλά και να καταφέρνει να ξεχωρίζει τα κρασιά.

Έπαιξε μπάλα στην Πάρμα, τη Ρόμα και τη Μίλαν με την οποία κατέκτησε δύο σερί Κύπελλα πρωταθλητριών. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε αθλητικό κορμί και μεγάλη ταχύτητα ξεχώρισε ως μέσος για την απαράμιλλη τεχνική του και το ομαδικό του πνεύμα.

5 – Carlo Ancelotti is the first manager able to reach five UEFA Champions League finals, overtaking Marcello Lippi, Alex Ferguson and Jürgen Klopp (four UCL Finals each). Legend. #RealMadridManchesterCity #RealManCity pic.twitter.com/EcjEhUCL5R

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας ήρθε η προπονητική. Ξεκίνησε από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ως βοηθός και μετά ανέλαβε τη Ρετζιάνα, μία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.

Στη συνέχεια ήρθε η Πάρμα και μετά η Γιουβέντους με την οποία κατέκτησε το ιντερτότο το 1999. Ήταν το πρώτο του τρόπαιο ως προπονητής.

Τον Νοέμβριο του 2001 αντικατέστησε τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο της Μίλαν. Έμεινε στο Μιλάνο οκτώ χρόνια. Κατέκτησε τα πάντα: ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, ένα σούπερ Καπ Ιταλίας, δύο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο ευρωπαϊκά σούπερ Καπ, ένα παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Παραιτήθηκε τον Μάιο του 2009 μετά από 420 αγώνες και ποσοστό νικών 56,7%.

Ανέλαβε την Τσέλσι το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Κατέκτησε το νταμπλ με ρεκόρ σκοραρίσματος στο πρωτάθλημα με 103 γκολ. Απολύθηκε τον Μάιο του 2011, μετά την ήττα από την Έβερτον, στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος.

Τον χειμώνα του 2011 ήρθε η πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν. Την οδήγησε στο πρωτάθλημα το 2013. Ήταν το πρώτο της μετά το 1994 και μετά ακολούθησε η κυριαρχία της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ήταν αυτός που αντικατάστησε τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2013. Υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών. Τη βοήθησε να κατακτήσει το δέκατο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας της. Σε εκείνη την πορεία, απέκλεισε στα ημιτελικά τη Μπάγερν Μονάχου με επιβλητική νίκη με 4-0 στη Γερμανία.

Κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Μπάγερν το 2017. Απολύθηκε, αν και υπέγραψε τριών ετών, τον Σεπτέμβριο του 2017 μετά από την ήττα με 3-0 από την Παρί στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Αναφορές στα γερμανικά ΜΜΕ σημείωσαν ότι ο Ιταλός είχε χάσει τα αποδυτήρια και ότι πέντε παίκτες ήθελαν την απόλυσή του.

Ακολούθησαν η Νάπολι, η Έβερτον και η επιστροφή στη Ρεάλ τον Ιούνιο του 2021. Αντικατέστησε τον Ζινεντίν Ζιντάν. Δίχως δαπανηρές μεταγραφές και με ένα ρόστερ που κατά πολλούς «γερασμένο» κατάφερε να οδηγήσει τους Μαδριλένους στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ήταν ένας από τους τίτλους που του έλειπε. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει φτάσει μέχρι τον τελικό και μάλιστα με σημαντικές ανατροπές. Επιβλήθηκε με 3-1 της Παρί με χατ τρικ του Μπενζεμά ενώ ήταν με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς.

Χρειάστηκε την παράταση για να προκριθεί επί της Τσέλσι. Η Ρεάλ πήρε τη νίκη με 3-1 στο Λονδίνο, ηττήθηκε με το ίδιο σκορ στη Μαδρίτης και ο επαναληπτικός οδηγήθηκε στην παράταση όπου και «καθάρισε» πάλι ο Γάλλος φορ.

Το σενάριο ήταν ίδιο και στον ημιτελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Ρεάλ ηττήθηκε με 4-3 στο πρώτο ματς στο Έτιχαντ όπου η ομάδα του Γκουαρδιόλα κυριάρχησε. Η ομάδα της Μαδρίτης δέχτηκε γκολ στον επαναληπτικό από τον Μαχρέζ στο 75ο λεπτό. Η ομάδα του Αντσελότι πήρε τη νίκη με δύο γκολ του Ροντρίγκο στο 90′ και στις καθυστερήσεις. Νέα παράταση, πάλι γκολ ο Μπενζεμα, πρόκριση στον τελικό.

Προπόνησε μεγάλους σταρ όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ουδείς έχει να πει κακό λόγο για τον Κάρλο Αντσελότι. Αντίθετα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι έμαθαν δίπλα του. «Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι ότι έμαθα την άμυνα ζώνης. Μαζί του έμαθα τις σωστές κινήσεις και την στάση του σώματος» είπε ο Φάμπιο Καναβάρο, νικητής της «Χρυσής Μπαλάς» και ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της σύγχρονης εποχής.

«Είναι εντυπωσιακός στην τακτική. Αναλύει πολύ καλά τον κάθε αντίπαλο, διαβάζει σωστά το παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Μπορεί να αλλάξει το σύστημά του με ένα χτύπημα των δακτύλων του» είπε γι’ αυτόν ο Γάλλος αριστερός μπακ Λούκα Ντίνι που τον είχε προπονητή στην Έβερτον.

Carlo Ancelotti explains to Movistar: “No, I don’t smoke cigars! It was only a photo with my friends. Yes, these players are my friends”. ⚪️💨 #UCL pic.twitter.com/rKq30KTHQK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2022