Τένις: O Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ και έγραψε ιστορία (βίντεο)

Ο ισπανικός «εμφύλιος» στους προημιτελικούς του Madrid Open ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Κάρλος Αλκαράθ με 2-1 σετ επί Ράφαελ Ναδάλ, με τον 19χρονο να παίρνει θριαμβευτικά το «εισιτήριο» για τους «4» του τουρνουά, όπου θ΄ αντιμετωπίσει το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο κατάμεστο Manolo Santana ο Αλκαράθ έκανε ένα μαγικό πρώτο σετ το οποίο πήρε με 6-2, αλλά στο δεύτερο ο τεράστιος Ναδάλ έκανε επίδειξη δύναμης και ισοφάρισε με το εκπληκτικό 6-1.

The first teenager EVER to beat Nadal on clay 👏

Alcaraz stuns Nadal 6-2 1-6 6-3 in Madrid!@alcarazcarlos03 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/74tpkdK0jv

