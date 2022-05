Ολυμπιακός: Ξεκουράζει παίκτες ο Μαρτίνς

Με πολλές αλλαγές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Άρη.

Η μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγεί τον Πέδρο Μαρτίνς στην απόφαση να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation. Ο Πορτογάλος προπονητής αποφάσισε να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές.

Εκτός αποστολής για τον αγώνα της Κυριακής (21:00) είναι οι Μπα, Σισέ, Φορτούνης, Μανωλάς, Ονιεκούρου, Λαλά, Μαντί Καμαρά, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος και Βατσλίκ. Ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε στη Θεσσαλονίκη και αρκετούς παίκτες της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

Ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Οι πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν την Κυριακή στις 21:00 (Novasports Prime) τον Άρη, εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Playoffs της Super League.

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στις αθλητικό κέντρο του Ρέντη, ο τεχνικός της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνς, ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής, η οποία αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά στην αποστολή είναι οι:

Α. Καμαρά, Ανδρούτσος, Μπαγκαλιάνης, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Ελ Αραμπί, Φαντιγκά, Κανέ, Καραργύρης, Καρμπόβνικ, Κίτσος, Κρίστινσον, Κούντε, Λόπες, Μαρίνος, Παπαδόπουλος, Τικίνιο, Σουρλής, Τζολάκης, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ξενιτίδης, Κινκουέ.

