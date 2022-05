Formula 1: Νίκη για τον Φερστάπεν στο Μαϊάμι

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στο γκραν πρι του Μαϊάμι στη Formula 1.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Red Bull έδειξε τη δυναμική του και πήρε τη δεύτερη σερί νίκη του τη φετινή σεζόν. Ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν δεύτερος.

Η «μάχη» μεταξύ των δύο οδηγών μαίνεται για τα καλά. Ο Μονεγάσκος είναι πρώτος με 104 βαθμούς με τον Φερστάπεν να είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των οδηγών με 85 βαθμούς.

Την τριάδα του βάθρου στο Μαϊάμι συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ. Τέταρτος έμεινε ο Σέρζιο Πέρεζ που έδωσε μεγάλη μάχη με τον δεύτερο οδηγό της Ferrari.

Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Μπότας, Οκόν και Άλμπον.

CLASSIFICATION (LAP 57/57)

