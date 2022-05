NBA: Ο Νίκολα Γιόκιτς MVP της κανονικής διάρκειας

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι για δεύτερη σερί χρονιά ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας του NBA σύμφωνα με το ESPN.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σέρβος μπασκετμπολίστας θα πάρει το βραβείο και φέτος κερδίζοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Τζόελ Εμπίντ που ήταν υποψήφιοι.

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς αγωνίστηκε σε 74 αγώνες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο 27χρονος μπασκετμπολίστας σημείωσε 27,1 πόντους μέσο όρο, μάζεψε 13,8 ριμπάουντ και μοίρασε 7,9 ασίστ.

Ο Γιόκιτς σούταρε με ποσοστό 58% εντός παιδιάς και 81% στις βολές. Οι Ντένβερ Νάγκετς ολοκλήρωσα την κανονική περίοδο του NBA με ρεκόρ 48 νίκες και 34 ήττες.

Η ομάδα του Μάικλ Μαλόουν τερμάτισε στην έκτη θέση της δυτικής περιφέρειας. Στον πρώτο γύρο των πλέι οφ αποκλείστηκε με σκορ 4-1 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

