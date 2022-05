Τσιτσιπάς για Αλκαράθ: «Μου θυμίζει εμένα τον πρώτο μου καιρό στο Tour»

Με τον εαυτό του στα πρώτα του βήματα στο Tour συνέκρινε τον Κάρλος Αλκαράθ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ισπανός τενίστας κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής το Masters της Μαδρίτης, το δεύτερο στην καριέρα του. Ο Αλκαράθ απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ και ερώτηση δέχθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει αντιμετωπίσει τον 19χρονο από τη Μούρθια τρεις φορές. Έχει υποστεί ισάριθμες ήττες με πιο πρόσφατη αυτή στη Βαρκελώνη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για το φαινόμενο Αλκαράθ στη Ρώμη όπου βρίσκεται για το Masters της ιταλικής πρωτεύουσας. Όπως τόνισε ο Έλληνας τενίστας, ο 19χρονος από τη Μούρθια του θυμίζει τον εαυτό του, τα πρώτα χρόνια του στο Tour.

«Κάποιοι από τους παλιούς θα το έπαιρναν… προσωπικά, θα μεγάλωνε το «εγώ» τους, επειδή ένας νέος παίζει καλύτερα από αυτούς. Αλλά μπορείς να δεις ότι είναι «πεινασμένος», δεν έχει τίποτα να χάσει. Μου θυμίζει εμένα τον πρώτο μου καιρό στο Tour. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Έπαιζα με ελεύθερο πνεύμα. Είναι ωραίο να τον βλέπεις να παίζει. Αλλά φυσικά αυτό φέρνει και ευθύνες τις οποίες πρέπει να διαχειριστείς. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Με αυτόν στις περισσότερες κληρώσεις το ταμπλό γίνεται πολύ σκληρό. Πρέπει σίγουρα να δουλέψω πιο σκληρά για να πάρω τα αποτελέσματα που θέλω» είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

