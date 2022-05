Ευρωλίγκα: Ο Κάιλ Χάινς κορυφαίος αμυντικός της σεζόν

Το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στην Ευρωλίγκα πήρε ο Κάιλ Χάινς.

Ο Αμερικανός σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός για τρίτη φορά στην καριέρα του. Οι άλλες δύο ήταν το 2016 και το 2018 όταν φορούσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Τρεις φορές έχει λάβει το συγκεκριμένο βραβείο και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, που ήταν ο μοναδικός μέχρι σήμερα. Ο Κάιλ Χάινς έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα τέσσερις φορές, δύο με τον Ολυμπιακό και δύο με την ΤΣΣΚΑ.

Είναι μέλος της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης για τη δεκαετία 2010-2020. Τη φετινή σεζόν, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε μέσο όρο 8 πόντους με 5.3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 0.7 τάπες σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής.

Η Αρμάνι Μιλάνο τερμάτισε στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου. Η ιταλική ομάδα αποκλείστηκε στα πλέι οφ με σκορ 3-1 από την Εφές Αναντολού.

