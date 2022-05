UEFA: Αυτό είναι το νέο φορμάτ των ευρωπαϊκών Κυπέλλων

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε τις αλλαγές που θα ισχύουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα από τη σεζόν 2024-2025.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η UEFA οι αγώνες των ομίλων του Τσάμπιονς μειώνονται σε 8 από 10 που ήταν μέχρι σήμερα. Οι ομάδες που θα λαμβάνουν μέρους στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα είναι 36 από 32 που είναι μέχρι σήμερα.

Οι επιπλέον θέσεις στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ θα κατανεμηθούν ως εξής:

Η φάση των ομίλων του Europa League θα περιλαμβάνει 36 ομάδες και καθεμία θα δίνει 8 αγώνες. Σχετικά με το νεοσύστατο Conference League, οι ομάδες θα είναι 36 στη φάση των ομίλων. Κάθε σύλλογος θα δίνει 6 αγώνες.

«Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι όλοι οι αγώνες μέχρι τον τελικό θα διεξάγονται μεσοβδόμαδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των Εθνικών πρωταθλημάτων. Η UEFA έδειξε ξεκάθαρα ότι σέβεται τις αξίες του αθλήματος και υπεραμύνεται των αρχών των διοργανώσεων ενεργώντας πάντα με αλληλεγγύη προς το ευρωπαϊκό μοντέλο» σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

⚽ The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.

✅ No more access granted based on club coefficients.

✅ Eight matches instead of ten in the new league phase.

Full details: ⬇️#UCL #UEL #UECL

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022