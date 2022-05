Bundesliga: Ο Ενκουνκού παίκτης του μήνα Απριλίου

Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα Απριλίου στο πρωτάθλημα της Bundesliga.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο για τέταρτη φορά σε μία σεζόν. Ο 24χρονος παίκτης της Λειψίας είχε αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αλλά και τον Οκτώβριο.

Ο 24χρονος παίκτης σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ στα ματς που έδωσε η ομάδα του τον Απρίλιο για το πρωτάθλημα. Ο Ενκουνκού είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Λειψίας τη φετινή σεζόν.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έχει σημειώσει 20 γκολ σε 33 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Έχει μοιράσει 15 ασίστ.

🌟 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 🌟@c_nk97 is the first player to win 𝐟𝐨𝐮𝐫 #BundesligaPOTM awards in a single season 🤯

🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/nJs9z4joC5

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 10, 2022