Ευρωλίγκα: Ο Σάσα Βεζένκοφ στην καλύτερη ομάδα της σεζόν

Ο Σάσα Βεζένκοφ ψηφίστηκε στην καλύτερη ομάδα της σεζόν της Ευρωλίγκας. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν σημείωσε 13.7 πόντους μέσο όρο και μάζεψε 5.8 ριμπάουντ συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόκριση των Πειραιωτών στο Final Four του Βελιγραδίου.

Ο Βεζένκοφ συγκέντρωσε 17.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο 26χρονος μπασκετμπολίστας είχε αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης για τον μήνα Φεβρουάριο.

Στην κορυφαία ομάδα της σεζόν είναι ακόμη οι Μάικ Τζέιμς, Σέιν Λάρκιν, Νίκολα Μίροτιτς και Έντι Ταβάρες. Από αυτούς μόνο ο γκαρντ της Μονακό δε βρίσκεται στο Final Four της Βελιγραδίου.

Η καλύτερη πεντάδα προέκυψε από ψήφους των φιλάθλων, των δημοσιογράφων καθώς και των αρχηγών και των προπονητών των ομάδων της Euroleague.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλιε Μίσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αναδείχτηκε «Rising Star» της σεζόν.

