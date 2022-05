Κωνσταντίνος Μαυροπάνος: Η Στουτγκάρδη αγοράζει τα δικαιώματά του

Η Στουτγκάρδη αναμένεται να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο αγοράζοντας τα δικαιώματά του από την Άρσεναλ.

Από την στιγμή που η ομάδα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο κατάφερε να παραμείνει στη Bundesliga, η οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστής ενεργοποιείται αυτομάτως. Αυτό σημαίνει ότι η Στουτγκάρδη θα δαπανήσει γύρω στα 2,7 εκατομμύρια λίρες για να τον κάνει δικό της από την Άρσεναλ όπου ανήκει.

Ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία. Δημοσίευματα κατά το παρελθόν τον έφεραν στο στόχαστρο της Γουέστ Χαμ.

Οι Λονδρέζοι μάλιστα φέρεται ότι ήταν διατεθημένοι να δώσουν ακόμη και 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν. Ο Μαυροπάνος τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε 31 συμμετοχές στη Bundesliga, όλες ως βασικός. Έχει σημειώσει 4 γκολ κι έχει μία ασίστ.

Στο Κύπελλο έχει δύο συμμετοχές έχοντας σημειώσει ένα γκολ. Με την Εθνική ανδρών έχει πραγματοποιήσει 9 συμμετοχές.

Stuttgart are set to sign Konstantinos Mavropanos on a permanent deal from Arsenal. Deal around £2.7m, the clause for obligation to buy will be been activated as Stuttgart are staying in Bundesliga. 🇬🇷 #AFC

Mavropanos will discuss his future with Stuttgart soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022