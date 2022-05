Τεν Χαγκ για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είναι σημαντικός για τον σύλλογο»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνέντευξή του.

Ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα «Telegraaf» και έβγαλε το καπέλο του στον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Όπως φαίνεται ο Ολλανδός προπονητής υπολογίζει στην παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και τη νέα σεζόν στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι φέτος έκλεισε τα 37 του χρόνια, ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σημείωσε 18 γκολ σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Premier League.

Είχε ακόμη έξι γκολ σε επτά αναμετρήσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο την επόμενη σεζόν δεν ήταν σίγουρη αφού δημοσιεύματα τον έφερναν στην έξοδο από το Ολντ Τράφορντ.

Ωστόσο ο Ολλανδός προπονητής εκτιμάει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. «Ο Ρονάλντο είναι γίγαντας για όλα όσα έχει δείξει μέχρι τώρα και για το πόσο φιλόδοξος είναι. Φυσικά και θέλω να κρατήσω τον Κριστιάνο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Είναι πολύ σημαντικός για αυτό το σύλλογο» σημείωσε ο Τεν Χαγκ.

INTERVIEW with Erik ten Hag: ‘@Cristiano is a giant’. Departing success coach #Ajax looks forward to working with Portuguese superstar at Manchester United.https://t.co/qnNIqRoja2

— Mike Verweij (@MikeVerweij) May 16, 2022