Bundesliga: Παίκτης της σεζόν ο Ενκουνκού

Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Bundesliga.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής σημείωσε 20 γκολ σε 34 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα. Ο 24χρονος παίκτης της Λειψίας μοίρασε 15 ασίστ συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να τερματίσει στην τετράδα και να βγει στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν.

Ο Ενκουνκού έκανε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στο πρωτάθλημα της Bundesliga. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός μεταγράφηκε στη Λειψία από την Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία είχε κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Γαλλίας.

Ο 24χρονος παίκτης της Λειψίας είχε αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Έγινε μάλιστα ο πρώτος που έλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του μήνα τέσσερις φορές μέσα στην ίδια σεζόν.

Congratulations on a quite simply breathtaking season, @C_Nk97! 👏

Ladies and gentlemen, your #Bundesliga Player of the Season. 🏆 🙇‍♂️ pic.twitter.com/dADvILTcjN

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 16, 2022