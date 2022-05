Τσιμίκας: «Τα δίνουμε όλα για να τα πάρουμε όλα»

Οι παίκτες της Λίβερπουλ πρέπει να τα δώσουν όλα μέχρι το τέλος της σεζόν όπως τόνισε ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Έλληνας μπακ πήρε φανέλα βασικού στον αγώνα των «Reds» με τη Σαουθάμπτον για την 37η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αν και βρέθηκε να χάνει τελικά έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 2-1 με γκολ των Μιναμίνο και Μάτιπ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο 26χρονος Έλληνας διεθνής τόνισε ότι οι παίκτες της Λίβερπουλ πρέπει να τα δώσουν όλα.

«Πιέζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Όλοι δουλεύουμε σκληρά ακόμα και εάν δεν είναι στην αποστολή, είτε παίζουν είτε όχι. Όλοι είναι 100% έτοιμοι. Τι να πω για αυτή την ομάδα; Είμαστε μέσα στη διεκδίκηση όλων των τίτλων. Τα δίνουμε όλα για να τα πάρουμε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιμίκας.

H Λίβερπουλ έφτασε τους 89 βαθμούς, έναν λιγότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι και διατήρησε τις μαθηματικές ελπίδες που έχει για το πρωτάθλημα. Την τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Κλοπ κοντράρεται με την Γουλβς. Την ίδια ώρα, η Σίτι αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα.

A massive performance at St Mary’s 💛❤

Head to @LFCTV GO for the full match replay and plenty more from #SOULIV 👇

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2022