Ευρωλίγκα: Ο Μίροτιτς MVP της σεζόν

Ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας.

Ο έμπειρος φόργουοντ της Μπαρτσελόνα είχε τη φετινή σεζόν 16.6 πόντους μέσο όρο και 5.1 ριμπάουντ. Ακόμη, μοίρασε 1.2 ασίστ είχε 0.8 κλεψίματα και 0.3 μπλοκ λαμβάνοντας 19.4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Μίροτιτς, που ήταν και στην κορυφαία ομάδα της σεζόν, παρέλαβε το βραβείο και ευχαρίστηκε μάλιστα τον Νικ Καλάθη. Η Ευρωλίγκα ετοίμασε για τον Σέρβο και ένα συγκινητικό βίντεο όπου τον συνεχάρησαν οι γονείς του, ο αδερφός του αλλά και ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Μίροτιτς πήρε το βραβείο από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης συμπεριλήφθηκαν οι Μάικ Τζέιμς, Σέιν Λάρκιν, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μίροτιτς και Έντι Ταβάρες. Στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα βρέθηκαν οι Κώστας Σλούκας, Βασίλια Μίτσιτς, Σαβόν Σιλντς, Βλάντιμιρ Λούτσιτς και Γιώργος Παπαγιάννης.

Προπονητής της χρονιάς στην ίδια τελετή ανακηρύχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ το βραβείο για την «Μαγική στιγμή» της χρονιάς πήγε στον Κώστα Σλούκα για το νικητήριο buzzer-beater τρίποντο στον αγώνα με την Αναντολού Εφές. Ο Βασίλιε Μίσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο Κάιλ Χάινς ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν.

