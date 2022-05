Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 74-77: Έχασε την πρόκριση σε «νεκρό» χρόνο

Ο Τούρκοι ήταν εξαιρετικά εύστοχοι στο τρίποντο και είχαν σε μεγάλο βράδυ τον Μπράιαντ που μαζί με τον Λάρκιν «εκτέλεσαν» τον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μίσιτς ευστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε του ματς και έκρινε τον ημιτελικό. Οι Πειραιώτες έκαναν πολλά λάθη, και είχαν σε κακή μέρα τον Βεζένκοφ που ήταν καθοριστικός παράγοντας σε όλη την πορεία της ομάδας του Μπαρτζώκα μέχρι το Final Four.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 11 πόντους στην τρίτη περίοδο, μείωσε στο ελάχιστο πολλές φορές αλλά στις κρίσιμες στιγμές υπέπεσε σε λάθη. Η Εφές θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ρεάλ – Μπαρτσελόνα στον τελικό που είναι προγραμματισμένος για τις 8 το βράδυ του Σαββάτου.

Με μία εύστοχη βολή του Φαλ οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 10-5 στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκλεισαν τους διαδρόμους με την Εφές να απειλεί κυρίως με το τρίποντο. Ο Λάρκιν αστόχησε στην προσπάθειά του και στη συνέχεια της φάσης ο Παπανικολάου ευστόχησε κάτω από το καλάθι για το 12-5 με την Εφές να μειώνει στους πέντε (12-7) με δύο βολές του Ντάνστον.

Με δύο σερί τρίποντα από Ντάνστον και Λάρκιν οι Τούρκοι έφεραν τη διαφορά στον πόντο (14-13) ενώ με νέο σουτ τριών πόντων από τον Μπράιαντ η ομάδα του Αταμάν προηγήθηκε με 14-16. Ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι τα ηνία (19-18) με τρίποντο του Παπανικολάου ενώ δύο εύστοχες βολές του Έλληνα φόργουορντ διαμόρφωσαν το 21-18 της πρώτης περιόδου.

Dunston with the big block!⛔️ #F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vrDoybvvz4

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου ο Μπράιαντ έφερε το ματς για ίσα (22-22) αλλά ένα εύστοχο τρίποντο του Σλούκα έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Με τέσσερις σερί πόντους του Μάρτιν οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 29-24 αλλά ο Λάρκιν έφερε τη διαφορά στους δύο και στη συνέχεια ο Πλάις ισοφάρισε.

Οι Πειραιώτες πήραν και πάλι διαφορά για το 39-32 με δύο εύστοχες βολές του ΜακΚίσικ. Οι Τούρκοι μείωσαν ξανά (39-37) με τον Λάρκιν και τον Μίσιτς. Με τρίποντο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης οι Τούρκοι προσπέρασαν ξανά (41-42) αλλά οι Πειραιώτες πέρασαν μπροστά εκ νέου με λέι απ του ΜακΚίσικ για το 43-42 του ημιχρόνου.

.@olympiacosbc showing some HUSTLE🔥

Walkup steals the ball and lets Printezis have an easy finish!

#F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WVEOOTawzi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2022