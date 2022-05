Κολύμβηση: Στη Μελβούρνη το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας

Στη Μελβούρνη θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα όπως ανακοίνωσε επίσημα η FINA.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην πόλη της Αυστραλίας στις 13 με 18 Δεκεμβρίου. Περισσότεροι από 1000 αθλητές από τουλάχιστον 180 χώρες αναμένεται να λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η διοργάνωση επρόκειτο να γίνει στο Καζάν. Ωστόσο αφαιρέθηκε από την ρωσική πόλη μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Η παγκόσμια ομοσπονδία είναι ενθουσιασμένη που η Αυστραλία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης της FINA σε 25άρα πισίνα για πρώτη φορά. Η Αυστραλία έχει μεγάλη κολυμβητική παράδοση και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στη Μελβούρνη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι άλλη μια εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση της FINA, που παρέχει στους καλύτερους κολυμβητές 25 μέτρα στον κόσμο το περιβάλλον για να αποδώσουν τα μέγιστα. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους οικοδεσπότες μας για το βήμα μπροστά για να φιλοξενήσουν αυτήν τη διοργάνωση» σημείωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας ομοσπονδίας, Χουσεϊν Αλ Μουσαλάμ.

🚨🚨BREAKING🚨🚨

Melbourne 🇦🇺 to host The 16th FINA World Swimming Championships (25m) from 13th to 18th December 2022 at the state-of-the-art Melbourne Sports and Aquatic Centre 🤩 #swimming

More info👇https://t.co/QURdCe5wAX pic.twitter.com/3tMdqcvRSV

— FINA (@fina1908) May 20, 2022