Ρολάν Γκαρός: Στο κυρίως ταμπλό η Γραμματικοπούλου

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός.

Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 6-3, 6-3 της Κριστίνα Μακχέιλ στον τρίτο προκριματικό του Ρολάν Γκαρός και σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Η 25χρονη τενίστρια έφτασε αρκετές φορές κοντά στη συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό του χωμάτινου major. Σημειώνεται ότι είχε προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του US Open το 2021.

Η Ελλάδα θα έχει για δεύτερη φορά στην ιστορία τρεις τενίστες στο κυρίως ταμπλό ενός Grand Slam.

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι στον πρώτο γύρο του χωμάτινου major. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέφυγε τα μεγαθήρια αφού κληρώθηκε στο μισό του Ντανίλ Μενβέντεφ.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση τη Γαλλίδα Κλάρα Μπουρέλ, Νο.95 στον κόσμο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κληρώθηκε στο μισό της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που σημαίνει ότι απέφυγε την ασταμάτητη Ίγκα Σβιόντεκ την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο στον τελικό.

Pure joy 🥹🇬🇷

Valentini Grammatikopoulou is off to her first main event in Paris, sealing victory over Christina McHale 6-3, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/SizV7QaoIi

