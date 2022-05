Κιλιάν Εμπαπέ: Έδωσε τα χέρια με την Παρί για νέο συμβόλαιο σύμφωνα με δημοσιεύματα

Ανατροπή στην υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe» ο Γάλλος σούπερ σταρ αποφάσισε να παραμένει στην Παρί Ζεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τις προηγούμενες ημέρες, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε συμφωνήσει σε όλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα επρόκειτο να ανακοινώσει την απόφασή του την Κυριακή 22 Μαΐου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Equipe», ο Εμπαπέ αποφάσισε να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δύο πλευρές μάλιστα, σύμφωνα με τους Γάλλους έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με την έγκριτη αθλητική εφημερίδα, το μόνο που απομένει είναι η υπογραφή του νέου συμβολαίου του ποδοσφαιριστή. Ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε ότι ο Εμπαπέ πήρε ο ίδιος τηλέφωνο τον Φλορεντίνο Πέρεθ, πρόεδρο της Ρεάλ, και του είπε ότι θα μείνει στο Παρίσι.

Kylian Mbappé called Real Madrid president Florentino Pérez today afternoon as he wanted to tell him directly his decision: sign a new deal with Paris Saint-Germain. It’s now done and 100% confirmed. ☎️🤝 #Mbappé

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022