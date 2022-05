Λίβερπουλ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Καρβάλιο

Παίκτης της Λίβερπουλ είναι ο Ρικάρντο Καρβάλιο με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα ενταχθεί στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ την 1η Ιουλίου. Ο ποδοσφαιριστής, που γεννήθηκε το 2002, ήταν κλεισμένος από τον χειμώνα.

Η συμφωνία των δύο ομάδων έφτασε τις 10 εκατομμύρια λίρες. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών.

Ο Καρβάλιο γεννήθηκε στη Λισαβόνα όπου και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μπενφίκα. Μετακόμισε με την οικογένειά του στο Λονδίνο όπου και έπαιζε στη Μπάλαμ προτού ενταχθεί στις μικρές ομάδες της Φούλαμ.

Ο Καρβάλιο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Μάιο του 2020. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν της Φούλαμ. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα κατέκτησε το πρωτάθλημα και εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League.

Φέτος έκανε 36 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ. Σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.

The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022